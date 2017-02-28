أنهت إدارة الفئات السنية بنادي النصر ممثلة في مدير إدارة كرة القدم في الفئات السنية هاني الداوود التوقيع مع اللاعبين عبدالله عوض العنزي مواليد 2005 ،وسعود عوض العنزي مواليد 2007 ،ووقع اللاعبان في كشوفات براعم النادي، ويعتبران من أفضل المواهب في دولة الكويت ويحملان الجنسية السعودية، وقد خضعا لفترة تجربة تحت إشراف الجهاز الفني للبراعم، وتكفل بتسجيلهما عضو هيئة أعضاء الشرف منصور الثواب.
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