رد مختار فلاته لاعب نادي الوحدة على سبب تنقله بين الأندية خلال السنوات الماضية.
ويدافع فلاته في الوقت الحالي عن ألوان نادي الوحدة منذ عام 2016.
وقال اللاعب من خلال تصريحات لقناة إم بي سي برو وبالتحديد برنامج برو سنتر: “التنقل بين الأندية له أسباب، أبرزها أنه أحيانا لا يكون اختياري.”
وأضاف: “مثلا أنا من قررت الرحيل عن الشباب وللأمانه لم يكن قراري الرحيل عن الاتحاد، لكن العودة للوحدة كان قراري وأنا أتشرف بذلك.”
وبدأ فلاته صاحب الـ29 عاما مشواره مع الوحدة عام 2006 ورحل عنه عام 2011 إلى الشباب والذي رحل عن صفوفه عام 2012 عندما انتقل إلى صفوف الاتحاد والذي رحل عنه 2016.وفق “أخبار 24”.
وعن هدفه مع الوحدة قال اللاعب إنه يسعى لمساعدة الوحدة من أجل تخطي الموقف الصعب الذي يمر به النادي.
وعن علاقه بنادي الاتحاد قال: “أنا أرتبط بعلاقة جيدة بالاتحاد، وفخر لي أن الجمهور مازال يردد اسمي، لقد قدمت الكثير للنادي.”
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج