قدم النجم العماني عماد الحوسني، محترف الأهلي السابق، شكره إلى إدارة النادي الأهلي التي قامت بتكريمه لدى وصول البعثة الأهلاوية إلى سلطنة عمان من أجل مباراة الغد أمام ذوب آهن الإيراني، كاشفا أنه سيتم توزيع عدد من التذاكر المجانية على الجماهير الأهلاوية أمام البوبات الخاصه بالدخول.
وقال الحوسني عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “شكراً بحجم السماء للأمير خالد بن عبد الله وأعضاء مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ أحمد المرزوقي وجميع زملائي اللاعبين وكافة الجماهير”.
وتابع: “شكر خاص “للكبتانو” تيسير الجاسم أحرجني كرمكم ووفائكم يعلم الله أن كل منتمي لهذا الكيان العظيم ساكن في قلبي.. اسأل الله أن يوفق أهلينا غداً وأن نفرح بالفوز على ذوب آصفهان الإيراني وتظل السعادة حاضره في وجه كل “ملكي”.
وأنهى بقوله: “غداً موعدنا يا (ملوك السلطنه) في الملعب لدعم ومؤازرة اللاعبين ورفع معنوياتهم، كونوا في الموعد .. سيتم توزيع عدد من التذاكر المجانية على الجماهير امام البوبات الخاصه بالدخول لمباراة “الملكي” غدا … للاهلي جينا”.وفق “النادى”.
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