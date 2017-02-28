ذكرت مجلة “بريجيت” الألمانية، أن نبتة “المريمية” تزخر بزيوت عطرية، ومركبات نباتية ذات مزايا صحية كثيرة، وتُعتبر سلاحاً فعالاً لمحاربة فرط التعرُّق من خلال تناول كوبين من شاي “الميرمية” يوميّاً، كما أنهُ يُسهم في علاج آلام الحلق، والتهابات الفم، واللوزتين، والحلق، واللثة، ومواجهة السعال ونزلات البرد.
وتتمثَّل طريقة تحضير شاي الميرمية في سكب ماء مغلي على ملعقتي شاي من أوراق المريمية لكل كوب، وتركه مُدَّة 10 دقائق حتى يمتزج الخليط، وتركه ليبرد؛ ومن ثم شربه، بحسب “وكالة الأنباء الألمانية”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج