أعلنت شركة “سامسونج”، اليوم، تعاونها مع شركة “STAEDTLER”؛ لابتكار قلم ذكي لأجهزة التابلت يشبه قلم الرصاص القديم يُمكن عبره رصد 4,096 مستوى من الضغط، واستخدامه لإنشاء ملاحظات الرقمية والرسومات على أحدث أجهزة التابلت التابعة للشركة.
وذكرت “STAEDTLER”، أن المهارات المختلفة، مثل: الكتابة، والرسم، والصياغة، تلعب دوراً ضروريّاً ومكملاً في العالم الرقمي؛ لأنها أساس التنمية البشرية، ومن خلال قلم Noris الرقمي التابع لـ”سامسونج”، يمكن لـ” STAEDTLER” بناء جسر بين هذين العالمين، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
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