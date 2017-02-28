ذَكَرَتْ بوابة التقنيات “موبيل زيشر. دي” الألمانية أن عنوان المرسل قد يكشف الرسائل، التي تهدف إلى تصيُّد بيانات المستخدم. وعادة ما تظهر هذه الرسائل كأنها مرسلة من البنوك، أو الهيئات الرسمية، أو الشركات العالمية المشهورة؛ بِهَدَف الحصول على المعلومات الحساسة والبيانات المُهِمَّة الخَاصَّة بالمستخدم، مثل: كلمات المرور، أو أرقام بطاقة الائتمان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت البوابة الألمانية: أنه يمكن للمستخدم كشف خداع مثل هذه الرسائل من خلال التحقق جَيِّداً من عنوان المرسل، فإذا كان العنوان يشتمل على أسماء غريبة، أو مجموعة من الحروف أو الأرقام مثل: “adebolajibolaji@xxx”، أو “xxx@infymailz.info”، فعندئذ يلزم توخي الحرص والحذر عند التعامل مع هذه الرسائل. وينصح الخبراء الألمان بضرورة حذف رسائل تصيد البيانات على الفور، وعدم النقر على أية روابط موجودة بها، أو فتح أية مرفقات.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج