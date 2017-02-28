أوضح المشرف العام على حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، أنه عند نشوب نزاع قضائي بين رب الأسرة والزوجة أو أي فرد من الأسرة، يصرف الدعم لرب الأسرة، ويمكن للطرف الآخر بالقضية التسجيل بحساب مستقل.
وأضاف العصيمي، وفقاً لـ”الوطن”، أن الدعم المقدم من “حساب المواطن” يصرف لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وأن التابعين الذين يجب أن يسجلهم رب الأسرة هم الأقارب من الدرجة الأولى المقيمون معه في ذات المنزل، كالزوجة والأبناء والوالدين والتابع المحتضن.
وفي ردٍ على استفسارات حول كيفية إدراج عنوان العزاب الذين يقطنون في مسكن واحد وعقد الإيجار باسم أحدهم عند التسجيل في البرنامج، بين العصيمي بأن كل أعزب في هذه الحالة يمكنه التسجيل في حساب مستقل، وسيبلغون لاحقاً بالمستندات المطلوبة وكيفية إرفاقها.
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