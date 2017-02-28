أعلنت إدارة التعليم بمنطقة جازان عن فتحها تحقيقاً في واقعة اعتداء معلم بالضرب على طالب في الصف الأول الابتدائي بمدرسة مجعر، وخلع أذنه بقلم رصاص.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف وفقاً لـ “الرياض”، أن الإدارة تتابع حالة الطالب خالد مدخلي، مؤكداً أن مدير تعليم جازان وجّه بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة التوجيه والإرشاد وقضايا المعلمين، وزيارة مدرسة الطالب للوقوف على جميع التفاصيل واتخاذ الإجراءات النظامية في هذه الحالة.
يذكر أن والد الطالب قد تقدم بشكوى لإدارة تعليم جازان اتهم فيها معلماً بوضع قلم رصاص خلف أذن ابنه وعصره بقوة لتصاب الأذن بالخلع وجروح خطيرة، اضطر الأطباء معها للتدخل الجراحي وتثبيتها، مشيراً إلى أن ابنه عانى نفسياً من هذا التصرف بالإضافة إلى الألم الشديد.
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