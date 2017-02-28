تفاجأت مواطنة في محافظة رماح بمنطقة الرياض بوجود مخالفات مرورية عليها تقدر بـ 26 ألف ريال، حينما دخلت إلى حسابها في “أبشر”، على الرغم من عدم امتلاكها سيارة.
وأوضح خالد السبيعي زوج المواطنة، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن المخالفات التي تلقتها مكتوب عليها أنها ارتكبت في مكة المكرمة، لافتاً إلى تقدمه بشكوى لمحافظ رماح، الذي حوله إلى شرطة رماح، بيد أن القضية لم تنته حتى الآن، لتحويلها إلى مرور الرياض.
وأكد أن المخالفات مازالت تأتي على زوجته برقم لوحة السيارة نفسه، مطالباً الشرطة بالقبض على صاحب السيارة، متسائلاً عن كيفية تسجيله للمركبة باسم زوجته.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج