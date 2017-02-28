أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور طارق الربيعان أن دوريات المرور ستطلب من قائدي المركبات تقديم ورقة الفحص الدوري وبطاقة التأمين، نافياً في الوقت نفسه ما يشاع عن وجود مخالفة مرورية؛ بسبب عدم توفر طفاية حريق بالمركبة.
وجدد الربيعان التأكيد على أن عدم حمل وثيقة التأمين يعد مخالفة ويستوجب غرامة 100 ريال في حدها الأدنى، و150 ريالاً في حدها الأعلى، مضيفاً بحسب “عكاظ” أن عدم تقديم المركبة للفحص الدوري، يعتبر مخالفة وتستلزم غرامة قدرها 150 ريالاً في حدها الأدنى و300 ريال في حدها الأعلى.
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