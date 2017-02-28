ذكرت مصادر أن شرطة منطقة جازان أوقفت أحد مشاهير موقع “تويتر” على خلفية إطلاقه اتهامات باطلة لشخص؛ باعتناق فكر الفئة الضالة، والتشكيك في وطنيته.
وأشارت المصادر، وفقاً لصحيفة “تواصل، إلى أن تحرك الشرطة جاء بعد رفع دعوى قضائية ضده من الشخص المساء إليه، مبينة أنه قد تم استدعاؤه عدة مرات، لكنه رفض المثول أمام الجهات الرسمية، فأحضر بالقوة الجبرية.
وأوضحت أن الشرطة بعد التحقيق معه أفرجت عنه بكفالة، على أن يحضر لاستكمال التحقيقات حينما يطلب منه الحضور في هيئة التحقيق والادعاء العام.
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