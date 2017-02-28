كشف مختصون في المناخ الجوي أن موجة باردة ستبدأ مساء اليوم (الثلاثاء) على المناطق الشمالية بالمملكة، إثر قدوم منخفض جوي يحمل أمطارا من حوض البحر المتوسط، ما جعل الدفاع المدني بمنطقة تبوك يحذر من الاقتراب من مجاري السيول والأودية.
وأكد المختص في مجال الطقس والراصد الجوي معاذ الأحمدي وفقا ل “سبق”، أن المنخفض سيبدأ مساء اليوم على المناطق الشمالية ثم يتوسع على أنحاء المملكة وذروته يوم غد (الأربعاء)، ويتوقع أن يستمر أياما ويساعد في تكون عواصف رعدية.
وأوضح أن الحالة الجوية ستشمل (الحدود الشمالية، حقل، الوجه، ضباء، تبوك، حائل، المدينة المنورة وينبع)، وستكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مع وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة على سواحل جدة ورابغ.
من جانبه، قال المختص تركي الجمعان، إنه من المتوقع أن تتحرك كتلة هوائية دافئة قبل الحالة، تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب مناطق المملكة، وارتفاع فرص هطول الأمطار على مناطق متفاوتة.
في السياق ذاته، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجاري السيول والأودية والأماكن المنخفضة، وذلك بعد تحذير الهيئة العامة للأرصاد من هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية.
وطالبت المديرية المواطنين والمقيمين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى والانتباه الشديد أثناء قيادة السيارة وقت الأمطار، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تتعرض لمياه الأمطار.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج