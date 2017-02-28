عبّر أحد المرابطين على الحد الجنوبي عن فخره واعتزازه بما يقوم به مع زملائه على الحد الجنوبي، موجهاً رسالة للمواطنين الذين يدعون للتعاطف مع جنود الحد بتعليق مظاهر الفرح، مطالباً إياهم بأن يفرحوا و”يستأنسوا”.
وعلق الجندي الحارثي في مقطع فيديو متداول، على الذين يقولون في وسائل التواصل الاجتماعي إن الناس لن يفرحوا؛ بسبب ظروف جنود الحد، قائلاً بابتسامة: “رجال الحد يقولون لكم افرحوا واستأنسوا وعيشوا حياتكم كما تريدونها”.
وأضاف الحارثي: “والله العظيم إن فرحتنا من فرحتكم، إذا أنتم فرحانين فنحن فرحانين”، مؤكداً أن الجنود فخورون بمشاركتهم ويتسابقون للدفاع عن وطنهم، رافضاً أن تتحول البلاد إلى حالة طوارئ تُمنع فيها مظاهر الفرح.
وفق “أخبار 24”.
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