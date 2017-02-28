انتقل الى رحمة الله الشيخ محمد بن علي بن عبدالله العندس رجل الاعمال واحد اعيان الهياثم والخرج .
وصلي عليه امس الاثنين الظهر في جامع الراجحي في الرياض والعزاء في منزله في الرياض مخرج ١٥ حي الروابي .
رحمه الله رحمة واسعة فقد كانت حياته رحمه الله قضاها في الهياثم في منزله في مزرعته مقابل مزرعة الملك سلمان حفظه الله ، واستقر بعدها في الرياض لظروف المرض رحمه الله .
والخرج اليوم تقدم العزاء لذوي الفقيد وتسأل الله ان يلهمهم الصبر والسلوان .
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