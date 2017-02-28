قام رجال دوريات أمن الطرق بتفتيش عدد من السيارات، ومخالفة قائديها، لوجود مخالفات نظامية بسياراتهم، منها تقنية تخفي لوحتي السيارة.
وأظهر مقطع فيديو رجال الأمن وهم يقومون بتفتيش عدد من السيارات للكشف عن المخالفات على السيارة أو السائق، وضبط عدد منها، إحداها استخدام تقنية في لوحتي السيارة الأمامية والخلفية لإخفائهما، وتضليل أجهزة الرصد ودوريات أمن الطرق.
وتضمنت المخالفات الأخرى في بعض السيارات التي تم استيقافها، وضع كتابات وشعارات مختلفة على جسم السيارة ، حيث تمت إزالتها فورا بواسطة قائدي السيارات.
وفق “أخبار 24”.
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