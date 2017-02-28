كشفت شركة المياه اليوم (الاثنين) عن هوية أفراد العائلة الذين توفوا بأكملهم في سكن الشركة الواقع على طريق صلبوخ باتجاه حريملاء في منطقة الرياض، مؤكدة أن الجهات ما زالت تنظر في الموضوع.
ونعت الشركة على حسابها الرسمي بـ “تويتر”، الموظف سعيد اليامي وعائلته، الذين توفاهم الله في الحادث، داعية لهم بالرحمة والمغفرة.
وأوضحت الشركة أن الجهات الأمنية ما زالت تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الوفاة في منزلهم، الواقع في المنطقة السكنية بصلبوخ.
فيما كتب رئيس الشركة عبدالرحمن آل إبراهيم على حسابه بـ “تويتر”: “رحم الله الساقي سعيد اليامي وأهله وتقبلهم في واسع رحمته، أقف شخصياً مع ذوي الفقيد، وأوظف كل صلاحياتي للوقوف معهم”.
يذكر أن مصادر أكدت وفاة اليامي و7 من أفراد عائلته داخل منزلهم في سكن شركة المياه، دون توضيح ملابسات الحادث الغامض، فيما رجحت أن تكون الوفاة نتيجة تسرب غاز أو استنشاق أول أكسيد الكربون.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج