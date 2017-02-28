بدأت أمانة منطقة الرياض، بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في تجهيز الأرض الواقعة على امتداد طريق الملك عبد العزيز لتكون مقبرة بديلة لمقبرة أم الحمام التي تم إيقاف الدفن فيها بسبب امتلائها.
وتبلغ مساحة المقبرة الجديدة مليوني متر مربع، ويمكن الوصول إليها عبر عدة طرق، مثل طريق الرياض سدير القصيم السريع، وطريق الملك عبد العزيز، وتتوفر بها خدمات مثل المكاتب الإدارية والأطقم البشرية والفنية، وتجهيز مواقف السيارات، وتركيب اللوحات الإرشادية في الطرق والشوارع الرئيسية للاستدلال عليها.
يشار إلى أن عدد المقابر في مدينة الرياض وصل إلى 85 مقبرة، منها 3 مقابر كبيرة تستقبل الجنائز، وهي (مقبرة العود، ومقبرة النسيم، ومقبرة جنوب الرياض)، و4 مقابر صغيرة ومحدودة، وهي (مقبرة الحائر، ومقربة عرقة، ومقبرة هيت، ومقبرة لبن)، أما المقابر الأخرى فهي ممتلئة ومفتوحة للزيارة فقط.وفق “أخبار 24”.
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