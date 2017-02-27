نفّذ قسم الإشراف التربوي ممثلاً بقسم التربيه الأسريه دورة التطوير المهني لمعلمات التربيه الأسريه المسار الثالث يوم الأحد ١٤٣٨/٥/٢٩ هـ لمدة ثلاث أيام في مقر مركز التدريب .
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