استقبلت مساعدة مدير التعليم الأستاذة شريفة بنت شعلان القرني اليوم الإثنين الموافق 1438/5/30هـ في مقر مبنى الشؤون التعليمية طالبات الإبتدائية الثانية بمناسبة تفعيل أسبوع الشجرة العالمي االأربعون تحت شعار ” ازرع ولا تقطع ” .
بحضور عدد من قيادات إدارة تعليم الخرج ، رائدة النشاط في الإبتدائية الثانية أ. طرفة الزيد ، منسقة العمل التطوعي أ. شيخة العينياء ، المنسقة الإعلامية أ. نوره الدوسري وعدد من طالبات المدرسة .
ركّزت الفعالية التي نظّمتها الإبتدائية الثانية على التطبيق العملي لزراعة الشتلات في أحواض أُعدت لذلك في ساحة المبنى ، بمشاركة المساعدة التعليمية أ. شريفة القرني والطالبات أنفسهن وبحضور المعلمات والمشرفات لهذه الفعالية التي أبهجت الجميع بجمال النباتات والشتلات التي أحضرنها .
نذكر أن يوم الشجرة العالمي هو يوم يحتفل فيه بزراعة وحماية الغطاء النباتي في أغلب دول العالم ، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة رقعة المساحة الخضراء مع إعطاء المزيد من الإهتمام بالأشجار المزروعة وحمايتها .
شكرت المساعدة التعليمية أ. شريفة القرني في ختام زيارة وفد الإبتدائية الثانية على مبادرة (ازرع ولا تقطع) وتفعيل أسبوع الشجرة .
والشكر موصول لقائدة المدرسة أ. العنود العتيبي ووكيلة المدرسة والوفد المرافق للطالبات الذي أشرف على تفعيل هذه المبادرة ،وللطالبات المشاركات الذي كان لوجودهن أكبر الأثر في نجاحها.
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