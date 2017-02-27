تنطلق عند تمام الساعة السابعة والنصف من صباح غدٍ الثلاثاء 1-6-1438 هــ فعاليات برنامج رياضة المشي المدرسي والذي تنفّذه إدارة التعليم بمحافظة الخرج ( النشاط الطلابي الرياضي) وذلك بجوار مصلى العيد بحي الخزامى وبمشاركة طلاب المحافظة وقيادات تعليمية وتربوية .
وقال مدير التعليم بمحافظة الخرج د. عبدالرحمن العبدالجبار أن المهرجان يأتي ضمن برنامج جائزة الأستاذ فهد المطوع للتميز الرياضي والذي يهدف إلى تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي للطلاب، وذلك بهدف تحسين أساليب الحياة ونمط السلوك الصحي لهم، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق رؤية 2030 عن طريق الأنشطة الرياضية كوسيلة هادفة للمواطنة، والثقافة، والصحة، والإدماج والمشاركة في الحياة الاجتماعية .
وأضاف إلى أنّ المهرجان يستهدف طلاب التعليم العام في جميع المراحل ، لنشر الثقافة البدنية والرياضية والصحية المعززة لصحتهم طوال فترات العمر، وتعويدهم على استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وترسيخ القيم الوطنية.
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