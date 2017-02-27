دشن سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار في مكتبه صباح اليوم الاثنين الموافق 30 / 5 / 1438 هـ تفعيل برنامج “مدرسة عين الإفتراضية” في مدارس تعليم الخرج..
بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة ورئيس قسم التجهيزات المدرسية الأستاذ خالد بن عبدالله الحميد..
حيث تم اسناد تفعيلها إلى “تقنيات التعليم” بقسم التجهيزات المدرسية وتم تكليف الأستاذ عبدالاله بن عبدالله المهيني والأستاذة مضاوي المسعود كمنسيقين للمشروع مع شركة تطوير وكلف الأستاذ عبدالله بن صالح القرني مشرفا تقنياً لتفعيله في المدارس ومساعدة المعلمين والطلاب في تفعيله بالطريقة المثلى..
وتعد المدرسة الافتراضية مدرسة إلكترونية تقدم حلولاً تعليمية افتراضية وبديلة لضمان نشر التعلم واستدامته، وإتاحة فرص التعلم لمن لا يستطيع الوصول إلى المدرسة، كما أنها تعنى بالفئات الطلابية كافة على مختلف أنواعهم، وتقدم خدمات تعليمية افتراضية متنوعة..
الجدير بالذكر أن البرنامج يتم تطبيقه في عدد من المدارس للبنين والبنات بإدارة تعليم الخرج وهي ثانوية الملك فهد وثانوية الإمام البخاري للبنين والثانوية الثانية عشر والثانوية السادسة عشر للبنات.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج