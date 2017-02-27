يحلم الطفل بلال وجدي باخشوين، أن يسير على درب عمه نجم وسط الأهلي وليد باخشوين، مثله في الملاعب الرياضية، وعشقه أخضر كما عمه، ويروي والده لـ(لنادي) حكاية حب نجله للكرة، قائلا:» عائلتنا كروية بالكامل، وبروز شقيقي وليد زاد شغفنا بها، وابني بلال بدأ عشقه مبكرا لكرة القد يمارسها في البيت، ويحرص على حضور بعض مباريات النادي الأهلي في استاد الجوهرة المشعة، وحيمنا يحضر وليد علينا في المدينة المنورة، يأتي فإن مداعبة الكرة مع بلال، شيء رئيسي في برنامجه،بل إن ابني هو من يقوم بجلب الكرة ويسعد باللعب مع عمه أكثر من غيره.
وأضاف: أنا ألعب الكرة ولكنني لم أجد الفرصة مثل وليد، وأحرص على حضور المباريات، وقد حضرت لقاء الأنصار والمجزل دعما لممثل المدينة، كما أحضر مواجهات أحد طمعا في وصوله للدوري الممتاز.
وختم: في ألبوم خاص احتفظ بصور عديدة لبلال مع بعض اللاعبين، وأتمنى أن يجد طريقه للملاعب ويمثل الأهلي ومن ثم المنتخب السعودي مستقبلا بإذن الله.
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