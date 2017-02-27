ارتبط اسم العماني عماد الحوسني باسم النادي الأهلي فنادراً ما تجده يغرد في حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلا عن الملكي، حظي بلفته من الرمز الأهلاوي خالد بن عبدالله بتكريمه من قبل إدارة الأهلي بين شوطي مباراة الأهلي وذوب آهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية لتصفيات دوري أبطال آسيا.
الحوسني في هذا اللقاء باح بسر لأول مرة، يصرح به لوسائل الإعلام وخص (النادي) به، وهو طلبه فسخ عقده من النادي الأهلي بعد إصابته،كما تغنى عماد بجماهير الأهلي وشكر الرمز الأهلاوي، الأمير خالد بن عبدالله على التكريم في ثنايا الحوار،واعترف الحوسني أن الأهلي بالنسبة له يمتلك مكانة غير عن الأندية التي لعب لها.
ما رأيك بالتكريم الذي حظيت به من قبل الرمز الأهلاوي، الأمير خالد بن عبد الله أثناء لقاء الفريق أمام ذوب أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا،التي تقام في عمان؟
أولًا اشكر جميع الأهلاويين وعلى رأسهم الرمز الكبير، الامير خالد بن عبدالله الذي أكرمني بهذا التكريم، وللحقيقة هو رمز للوفاء والعطاء مهما تحدثت عنه فلن أوفيه حقه ولا أنسى أيضاً إدارة النادي الأهلي، ممثله في رئيس النادي أحمد المرزوقي وأعضاء مجلس ادارته وهذا ليس بمستغرب على الأهلاويين فهم أهل الوفاء دوماً وأبداً.
كيف استقبلت خبر التكريم ومن أخبرك بذلك؟
اتصل بي المشرف على الفريق وجدي الطويل وأخبرني بتوجيه الرمز الأمير خالد بن عبدالله على التكريم وبصراحة شعرت بشعور غريب، حيث مضى على آخر لقاء شاركت به مع الفريق أربعة مواسم وتكرم بعد تلك السنين، فهذا الشئ يجعلك تحمد الله عز وجل انك شاركت مع ناد كالأهلي فوردتني اتصالات كثيرة خاصة من عمان تهنئ على هذه البادرة وللأمانة التكريم الحقيقي بالنسبة لي هي مشاهدة الإنجازات في قبضة الأمير خالد بن عبد الله والسعادة والفرح لجميع عشاق النادي.
عماد تنقل بين عدة أندية سعودية وخليجية ولكن قلبه تعلق بالملكي ما السر في ذلك؟
القلب وما يعشق.. اعترف أنني منذ حضوري إلى جدة انتابني شعور غريب للنادي فجميع من تعاملت معهم في النادي ابتداءً من الرمز إلى الأمير فهد بن خالد والأمير فيصل بن خالد اللاعبين وصولاً إلي الجماهير يحسسونك بأنك أحد أفراد النادي من سنوات، وحقيقة من أراد أن يعرف سر العشق عليه أن يرتدي قميص الأهلي فخر لجميع اللاعبين.
ما اللحظة التي كنت تتمنى أن تكون فيها مع الأهلي؟
لحظات كثيرة ولكن تتويج النادي الأهلي بالدوري كنت أتمنى ان اكون في الملعب ولكن الحمدلله كنت متواجداً في المدرج أدعم زملائي اللاعبين والفريق نزلت إلى أرضية الملعب وغرفة الملابس وهنأت مجلس الإدارة والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين بهذا الإنجاز الذي تحقق وجاء بعد جهد جهيد.
ما قصة طلب فسخ عقدك عقب التوقيع معك في موسم 2013؟
هذا سر أبوح به لأول مرة عبر صحيفتكم.. وقعت عقد لمدة سنه قبل وصول المدرب البرتغالي بيريرا،لكن بعد عودتي إلى عمان وأثناء تجهيزي للموسم الجديد، شعرت بألم وأجريت كشوفات طبية، أوضحت حاجتي لعملية الجراحية، وأنني أحتاج إلى شهر ونصف للعودة، والفريق تنتظره استحقاقات مهمة جداً في في دور الـ 8 من مسابقة كأس دوري أبطال آسيا، وسيفقد الفريق لاعب آسيوي فأخبرت الأهلاويين بالبحث عن لاعب، بديلاً عني للاستفادة منه مع الفريق في هذة البطولة.
وعقدك مع الأهلي؟
تم الغاؤه بناءً على اتصالي مع الإدارة بطلب فسخ العقد حتى يتم البحث عن محترف آسيوي آخر دون وجود مترتبات مالية على النادي أو أي حاجة أخرى، بصراحه مصلحة الأهلي كانت تهمني بشكل كبير وأكثر من أي مال مترتب وراء ذلك العقد.
هل تلقيت عروضاً إبان مشاركتك مع الأهلي؟
للأمانة نعم تلقيت عددا كبيرا من العروض ومبالغ أعلى من الأهلي، لكن بيئة الأهلي هي من جعلتني أرفض جميع العروض ولا التف لها، و لا أنسى تقدير الأهلاويين لي حتى في تجديد عقدي الاحترافي كل عوامل النجاح متوفرة في النادي.
حضورك الدائم خلف الأهلي من عدة مباريات ونهائي الدوري ونهائي السوبر بماذا يفسره العمدة؟
حضور إنسان عاشق للنادي، فأنا مثل ما ذكرت لك أنني أعشق وأحب الملكي، فلهذا تجدني كلما سنحت لي الفرصة بالحضور لمؤازرة ومساندة الفريق ستجدني أول الداعمين لهذا النادي العريق، لا يفوتني أي لقاء للأهلي.
لو وجهت الدعوة للحوسني للعمل داخل اسوار النادي الأهلي هل سيوافق؟
اتشرف بذلك ولكن حالياً مازلت أمارس لعب كرة القدم ، لكن في المستقبل سأحدد أين اتجاهي ولكن أنا جاهز لخدمة الكيان الأهلاوي في أي موقع كان.
لماذا وجهت الدعوة للجمهور العماني لمساندة الملكي ؟
أولا كنت انتظر هذه الفرصة منذ سنوات وتحققت أخيراً ذلك لأبهر العمانيين بالنادي الملكي ووجدت الفرصة لأخدم الملكي وتفاعلت روابط الأندية العمانية مع ندائي وبإذن الله ستجد مجمع قابوس بن سعيد مملوء بالجماهير العمانية التي تساند الملكي في اللقاء.
وأوكد أن الجماهير العمانية ستكون السند الحقيقي
للملكي في المباراة ولن يجد فرق بين الجوهرة ومجمع قابوس من الناحية الجماهيرية.
توقعات العمدة للمباراة؟
المباراة أهلاوية بإذن الله، فالفريق تعرض لهزه بسيطة ولكن أثق في السويسري كريستيان جروس وكذلك في لاعبي الفريق للفوز والظفر بالنقاط الثلاث وتصدر المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا وواثق أن الفريق، سيكون أول المتأهلين للدور الثاني من هذه المجموعة.
أين يلعب عماد الحوسني الآن ؟
أنا حالياً ألعب في صفوف فريق فنجا العماني وقعت معه عقداً في بداية هذا الموسم آمل أن أوفق معه.
كلمة أخيرة.
أشكرك على استضافتي في صحيفة (النادي)، وأرجو أن أكون ضيفاً خفيفاً على القراء، وأتمنى من (المجانين) مؤازرة الملكي وأطالبهم بالحضور في جميع استحقاقات الفريق، سواء في الدوري أو الكأس ودوري الأبطال، لأنهم هم الوقود الحقيقي للاعبين، وكلمة السر في الانتصارات.
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