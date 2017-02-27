من المنتظر صدور قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن قضية سعيد المولد لاعب النادي الأهلي، في مطلع شهر أبريل 2017.
ومن المتوقع أن يتمحور القرار حول توقيع عقوبة على اللاعب بإيقافه 6 أشهر وتغريمه مبلغًا يضل إلى 7 ملايين ريال، بعدما وقع عقدًا احترافيًّا مع نادي الاتحاد قبل أن يتراجع عن تنفيذه، مطالبًا بالعودة إلى الأهلي، إلا أنه في النهاية احترف بنادي سبورتينج فارنزي البرتغالي، قبل أن يعود للعب ضمن صفوف الأهلي من جديد.
وتترقب إدارة نادي الاتحاد القرار الصادر عن لجنة الفيفا باعتباره سيصب في مصلحتها بالدرجة الأولى، وباعتباره أيضًا تأكيدًا لسلامة موقفها القانوني من البداية.
كما تترقب إدارة النادي الأهلي القرار ذاته؛ حيث تخشى أن يؤدي القرار إلى حرمان فريق الأهلي من جهود اللاعب في الوقت الذي يسعى فيه الفريق جاهدًا للعودة إلى أجواء المنافسة على قمة الدوري من جديد، وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة الآسيوية.وفق “عاجل”.
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