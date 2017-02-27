أكد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أن لاعب الفريق المعار لنادي اتحاد جدة، محمود كهربا، لا يقل مستواه عن نجم روما الإيطالي، المصري محمد صلاح، ولن يتم التفريط فيه بمبلغ زهيد، وفقاً لصحيفة اليوم السابع.
وأضاف مرتضى، خلال تصريحاته لبرنامج مساء الأنوار عبر شاشة أون سبورت: “كهربا لاعب موهوب في الذكاء وفي اللعب أيضاً”، مشيراً إلى أنه يمتلك عدة عروض من أندية إماراتية وسعودية، وأولاوية البيع ستكون لنادي اتحاد جدة، ثم أهلي جدة، لتأقلم اللاعب على الأجواء هناك.
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