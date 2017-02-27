تسعى إدارة فريق النصر لتجهيز فريقها الأول للمباراة النهائية في كأس ولي العهد والتي ستقام في العاشر من مارس المقبل أمام اتحاد جدة، وذلك بصرف راتبين من المستحقات المتأخرة.
ومن المتوقع أن يكون الصرف مع بداية الأسبوع المقبل، كما وعدت الإدارة اللاعبين بمكافآت كبيرة في حالة تحقيق لقب كأس ولي العهد.
على جانب أخرى سيعطي المدرب كارتيرون الفرصة للحارس العائد عبدالله العنزي للذود عن مرمى الفريق في مباراة الفيصلي وذلك لإدخاله جو المباريات بعد إنقطاعه عنها خلال الفترة الماضية.
هذه الخطوة تأتي بسبب عدم مشاركة الحارس وليد عبدالله في نهائي ولي العهد بسبب لوائح البطولة التي تفيد بعدم مشاركة لاعب مع فريقين في نفس المسابقة خلال نفس العام، حيث كان شارك مع فريقه السابق الشباب في أدوار البطولة الأولى.
كما تنوي إدارة فريق النصر التجديد للمدافع البرازيلي برونو أوفيني وذلك بعد التقارير الإيجابية من قبل المدرب السابق ماميتش والمدرب الحالي كارتيرون.وفق “أخبار 24”.
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