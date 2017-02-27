أبعد الغيني إسماعيل بانجورا مهاجم فريق الرائد نفسه عن المقارنة مع السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي، رغم تنافس الثنائي على جائزة هداف بطولة دوري المحترفين.
وفي حواره مع “الرياضية”، أشار بانجورا إلى أن السومة يملك أخلاقًا عالية ومستوى فنيًّا مميزًا، معتبرًا هذا الأمر سببًا رئيسًا في رفضه للمقارنة أو التنافس.
وكشف بانجورا (32 عامًا) أن قرار تجديد عقده مع الرائد معلق إلى نهاية الموسم، مضيفاً: “أتمنى البقاء لموسم أو موسمين، نظرًا للراحة التي أجدها هنا، فضلاً عن الحب والتقدير من الجميع”.
وتحدث بانجورا عن المعاناة التي قال إنه عاشها في بداية مشواره مع الرائد، مشيرًا إلى أن الجماهير ساعدته على تجاوز المرحلة التي قاربت 60 يومًا، ما بين توقيعه للنادي والهدف الأول له مع الفريق، وبعد أن خاض ست مباريات متتالية دون أن يهز الشباك.
وتعاقد الرائد مع بانجورا في يناير عام 2016 لمدة ستة أشهر، قبل أن يتم التجديد لموسم واحد في الصيف الماضي.
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