قالت وكالة رويترز اليوم (الاثنين)، إن المملكة قد تلجأ إلى رفع أسعار البنزين المحلية بنسبة 30%، اعتبارا من شهر يوليو القادم، في إطار خطتها لمواءمة أسعار الوقود لديها مع المستويات العالمية.
وأوضحت أن حكومة المملكة ترغب في مساواة أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول عام 2020، بهدف تخفيف عبء الدعم عن كاهلها، ما سيعزز من كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.
وأضافت الوكالة أن النسبة المقترحة للزيادة تتراوح حول 30%، إلا أنها أكدت أن القرار لم يُتخذ بعد بشأن نسبة الزيادة، أو موعدها، فيما أعلنت الحكومة عن ربط زيادة أسعار الوقود ببرنامج “حساب المواطن”، الذي سيمنح إعانات نقدية للمواطنين، من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
يذكر أن المملكة رفعت أسعار البنزين 95 إلى 90 هللة والبنزين 91 إلى 75 هللة، في ديسمبر 2015، إلا أنها ظلت ضمن الدول التي تبيع البنزين بأرخص الأسعار عالميًا.
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