روى مواطن قصة تعافيه من المخدرات، بعد أن هجرته زوجته وأخذت أطفاله معها إلى منزل عائلتها، حيث لم يجد مفرا من التعامل مع الأمر والتعافي من إدمانه لاسترجاع عائلته الصغيرة.
ويسرد المواطن، ويدعى أحمد، الواقعة قائلا: ” أدمنت المخدرات فأهملت عملي ووالدتي التي رعتني وعانت من أجلي، بل وسببت القلق والحزن لزوجتي وأطفالي، فزوجتي كانت تسيل دموعها كلما رأتني، وأطفالي يختبئون مني ويتظاهرون بالنوم حتى لا أراهم”.
وأضاف، وفقا لـ “عكاظ”: “بل أصبحوا يتبولون لا إراديا وهم نائمون خوفا مني، وفي نهاية المطاف هجرتني زوجتي وأخذت الأطفال معها ومنعتني أسرتها من رؤيتهم واسترجاعهم”.
وأردف: “بعد أن التحقت بمركز الرعاية والتأهيل وحظيت بالعلاج الدوائي والنفسي، لم تتغير حياتي وحسب، بل أدخلت السرور على كل المقربين مني، ففرحة أمي بتوبتي لا توصف، وزوجتي عادت للمنزل، وأطفالي باتوا لا ينامون إلا في حضني”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج