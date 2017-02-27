تمكن رجال الأمن في تبوك اليوم (الاثنين)، من القبض على وافد مطلوب لصحة جدة منذ 3 سنوات، لإصابته بالإيدز.
ونجحت دوريات أمن الطرق بمحافظة البدع التابعة لمنطقة تبوك في القبض على الوافد، وهو من جنسية آسيوية، بعد أن عممت الشؤون الصحية بمحافظة جدة عنه، منذ عام 1435هـ، حيث إنه مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”.
وكان الوافد متجهًا بسيارته تجاه دوريات أمن الطرق، وفقًا لـ “سبق”، لكنه أوقف المركبة وحاول العودة، قبل أن يتم استيقافه، وبالتحري عنه، تبين أنه مطلوب لصحة جدة، بسبب إصابته بالمرض، حيث ظل يتحرك لمدة 3 سنوات بإقامة منتهية.
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