التقى محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آلِ مجدوع اليوم بمقر ديوان المحافظة في مدينة السيح ، عميد الكلية التقنية بالخرج خالد بن عبيد الحربي وعدداً من قيادات الكلية .
ورحب آل مجدوع في بداية اللقاء بعميد الكلية وهنأه على الثقة بتعينه عميداً للكلية التقنية بالخرج ، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله ، حاثاً أياه على بذل كل الجهود حتى يصل التدريب التقني في الخرج إلى مستوى التطلعات بما يحقق المصلحة العامة .
من جهته شكر الحربي , محافظ الخرج على حسن الاستقبال وتوجيهاته ودعمه وتشجيعه لمنسوبي الكلية ، واعداً ببذل كل الجهود لتحقيق التطلعات ضمن الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتخريج كوادر تقنية ذات مستوى عالٍ من التدريب.
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