دشن مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووكيل إمارة المدينة المنورة وهيب السهلي، اليوم الاثنين صالة (وِلكَمْ لاونج)، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
وأكد الجاسر أن الناقل الوطني وضع بعين الاعتبار مواكبة منظومة التطوير الشامل الذي تشهده المدينة المنورة بزيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات، موضحاً أن تدشين صالة (وِلكَمْ لاونج) يُعد نقلة نوعية للخدمات المقدمة لزوار المدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين وضيوف “السعودية” المسافرين عبر المطار الدولي.
من جهته، أكد وكيل إمارة المدينة المنورة وهيب السهلي، أن افتتاح هذه الصالة المميزة يضيف الكثير لخدمات النقل الجوي في المدينة التي تشهد هذه الأيام فعاليات اختيارها عاصمة للسياحة الإسلامية.
وتحتوي الصالة، التي تعد أول صالة من هذا النوع في صالات السفر الداخلي بمطارات المملكة، على أجنحة مميزة للاستراحة توفر الراحة والخصوصية والرفاهية، وسيحظى ضيوف “السعودية” والمسافرون المميزون لشركات الطيران الأخرى بضيافة ذات مستوى راق وخدمات متنوعة تلبي كافة الاحتياجات، كما تشتمل على “منطقة للأعمال” تم تجهيزها بمقاعد أنيقة وأجهزة حواسيب آلية حديثة وخدمة الإنترنت عبر الـ”واي فاي”.وفق “أخبار 24”.
كما تضم الصالة الجديدة شاشات تلفزيونية وأخرى لمتابعة وضع الرحلات، كما تم تجهيز منطقة الطعام بباقة واسعة من الاختيارات وقوائم الوجبات التي تم إعدادها بعناية فائقة وبما يُرضي جميع الأذواق بنظام البوفيه المفتوح، وتم تخصيص منطقة خاصة للأطفال مجهزة لممارسة ألعاب الفيديو والرسم والتلوين بما يوفر لهم جواً من السعادة والمرح.
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