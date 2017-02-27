تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الاثنين) الدكتوراه الفخرية التي قدمتها له جامعة “ملايا” الماليزية، حيث ألقى بهذه المناسبة كلمة للحضور.
وقال خادم الحرمين في كلمته: “إن العالم الإسلامي يواجه اليوم تحديات في مجال المعرفة، العلمية والتقنية، لا تقل عن التحديات التي يواجهها في المجالين السياسي والاقتصادي”.
وأضاف: “نعمة العلم والمعرفة تمثل أساس البناء الحضاري للأمم ورقيها، واليوم نلتقي في جامعة ملايا… التي أسهمت في تقدم ورقي ماليزيا وغيرها من الدول”.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين يزور ماليزيا ضمن جولته الآسيوية التي تشمل زيارة 7 دول، حيث وصل إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس (الأحد) في مستهل الجولة.
وفق “أخبار 24”.
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