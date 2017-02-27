أدى الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم الاثنين، صلاة الميت على الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأدى الصلاة مع سموهما مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وإخوة الفقيدة، وهم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن ناصر بن عبدالعزيز.
كما أدى الصلاة الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسئولين وجمع من المواطنين.وفق “أخبار 24”.
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