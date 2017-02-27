محمد بن حسن الدليمي

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بالصور.. مقرن بن عبدالعزيز وفيصل بن بندر يؤديان صلاة الميت على الأميرة البندري بنت ناصر

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