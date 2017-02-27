أحبط رجال جمرك جسر الملك فهد اليوم (الاثنين)، محاولة تهريب كمية كبيرة من الخمور بلغت أكثر من 18 ألف زجاجة، داخل إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة.
وأوضح مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف ضيف الله العتيبي أن رجال الجمارك عثروا على تلك الكمية الكبيرة من زجاجات الخمور، بعد قيامهم بتفتيش إحدى الشاحنات القادمة، حيث أخفيت داخل كراتين مياه بمقدمة صندوق الشاحنة لغرض التمويه.
وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المهرب، منوهًا بجهود الجمارك السعودية لمنع دخول أي ممنوعات، في كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية.وفق “أخبار 24”.
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