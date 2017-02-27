تتميز محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية بزراعة الأرز الأغلى في العالم، الذي يتميز بلونه الأحمر، وتصل قيمة الكيلو منه لـ50 ريالا.
ويروي المزارع طاهر العقار وفقا لـ”العربية نت”، قصة زراعة “الأرز الحساوي”، قائلا إنه يغمر “الشتلات” لمدة 5 أيام متواصلة بالماء وذلك كل أسبوع لمدة أربعة أشهر، حتى موعد الحصاد، الذي يتزامن في الغالب مع الانتهاء من موسم صرام التمر.
ويؤكد أن الأرز الحساوي من المحاصيل التي تحتاج لمناطق حارة؛ حيث يتطلب درجة حرارة تصل أحيانا إلى 48 درجة مئوية، كي تتمكن شتلاته من استكمال مراحل نموها.
وأوضح أنه بحاجة لمياه كثيرة لزراعته، رغم أن جذوره تبقى محتفظة بالماء مدة طويلة.
وأشار إلى القيمة الغذائية العالية التي يحتويها، لافتا إلى أنه يمتاز باحتوائه على الكربوهيدرات، والبروتينات، والألياف ذات القيمة العالية التي تساعد المصابين بآلام المفاصل، وكسور العظام، على الشفاء، كما يوصي به المرأة النفساء لتعويض ما فقدته.
وحذر العقار من خطر انقراض تلك الزراعة حاليا بسبب قلة المياه.
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