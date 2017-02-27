رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الإثنين.
وأقرَّ المجلس اتفاقية تعاون علمي وتقني مع حكومة جمهورية بيلاروس، الموقعة في مدينة (مينسك) قبل نحو عشرة أشهر، وفوّض وزير التعليم بالتوقيع على مشروع برنامج في المجال التربوي والتعليمي مع دولة قطر.
كما وافق المجلس على تعيين كلٍّ من: فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الدكتور محمد بن عبدالله السلطان، وصالح بن إبراهيم الرشيد، والدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، وناصر بن محمد السبيعي، والدكتور صالح بن عبدالله التميمي؛ أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، لمدة ثلاث سنوات.
وقرر المجلس الموافقة على تعيين يوسف بن عبدالله البنيان، والمهندس ريان بن محمد حامد فائز، وسطام بن عبدالعزيز الزامل؛ أعضاءً ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لمدة ثلاث سنوات.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج