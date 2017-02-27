قالت مصادر إن أمانة محافظة جدة تعتزم مطالبة رجل أعمال شهير بدفع تعويضات تصل لملايين الريالات نظير استغلاله لشارع أمام قصره كان قد تعدى عليه.
وأبانت المصادر وفقاً لصحيفة “الرياض” أن تعدي رجل الأعمال على الشارع استمر لمدة طويلة تتجاوز العشرين عاماً، ولذلك يُتوقع أن تصل تقديرات التعويضات لهذا الرقم الكبير.
يذكر أن أمانة محافظة جدة كانت قد أزالت خلال العام الماضي تعديات رجل الأعمال، وتعديات آخرين على شوارع مجاورة لمنازلهم، وذلك عقب إثارة ناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي أمر هذه التعديات.
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