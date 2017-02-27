ذكرت مصادر أن موعد إتمام مشروع السكك الحديدية الخليجي “القطار الخليجي” تم تمديده من عام 2018 إلى عام 2021.
وأوضحت مصادر وفقا لمجلة “ميد”، أن التمويل يمثل العائق الرئيسي والوحيد الذي يعيق تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية الخليجية.
وأشارت الى أن المشروع سيتم تنفيذه وفقاً لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مبينة أن وزارة النقل السعودية ستتولى زمام القيادة في المشروع.
يذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي كان قد أكد في ديسمبر الماضي على التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع السكة الحديدية، والذي يربط دول المجلس الست، واستكمال تنفيذه في موعده المحدد.
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