حذّرت مدينة الملك سعود الطبية من ارتفاع مؤشر الإصابة بالشلل نتيجة تفاقم الحوادث المرورية، بعد تسجيلها 281 إصابة خلال العام الماضي، مطالبةً المواطنين بضرورة الالتزام بربط أحزمة الأمان للتقليل من الإصابات في الرأس والصدر.
وقالت “المدينة” إن مصابي الشلل النصفي وصل عددهم إلى 243 شخصًا، فيما سجلت إصابة النخاع والحبل الشوكي 38 مصابًا.
وأكدت أن هذه الإصابات جاءت نتيجة الحوادث المرورية التي تسببت أيضًا في كسور العظام وإصابات الدماغ والمخ وإصابات الصدر والبطن والإصابات الأخرى، بجانب حالات بتر الأطراف، نتيجة مخاطر السرعة وعدم ربط حزام الأمن.
وأشارت إلى أن الدراسات المرورية أثبتت أن من الممكن تقليل مخاطر الصدمات باستخدام حزام الأمان خصوصًا إصابة الرأس والصدر.
بتر أطراف
وسبق أن أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن فقدان 372 شخصًا أطرافهم بسبب الحوادث المرورية خلال الشهور العشرة الماضية، وكان أصغر هؤلاء المصابين طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات.
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