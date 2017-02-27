توصل فريق بحثي إسباني إلى عقار جديد قد يشفي المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) نهائيًّا، بعد سنوات من الجهود المتواصلة؛ حيث أثبت الدواء فاعليته، بعد شفاء 5 مصابين بفيروس الإيدز تمامًا عقب 7 أشهر من استخدامه.
وتم حقن 13 متطوعًا من المصابين بالفيروس باللقاح الجديد قبل 7 أشهر، وعاد الفيروس للظهور في 8 من المتطوعين، لكنه اختفى تمامًا في 5 منهم، وهي حالة لم تحدث مسبقًا، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
وقالت الدكتورة بيتريز موتي من مركز أبحاث فيروس الإيدز في برشلونة: “إنها المرة الأولى التي نرى فيها أن هذا (الشفاء الكامل من فيروس الإيدز) أصبح ممكنًا”.
ويتعاطى المصابون بالفيروس اليوم عقارات مضادة للفيروسات بعينات مستمرة إلى مدى الحياة؛ لذلك يأمل الباحثون أن يكون العلاج الجديد ذا فاعلية دائمة؛ كي لا يضطر المرضى إلى تعاطي الأدوية باستمرار.وفق “عاجل”.
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