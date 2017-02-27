تسببت بعض الحلويات والمرطبات تناولتها عائلة من إحدى محطات الوقود بحفر الباطن، في وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين من عائلتها نتيجة إصابتهم بحالة من التسمم.
ونقل مصدر طبي، على لسان أفراد العائلة المسممة، أنهم وقفوا عند إحدى محطات الوقود وتزودوا ببعض المرطبات والحلويات، وتناول الجميع منها، عدا الأم التي لم تتناول منها شيئًا أثناء سيرهم، وبعد قطعهم مسافة عانوا إعياءً وتعبًا؛ ما استدعى توجههم إلى مركز الهلال الأحمر بمركز الهباس.
وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الحالات ومعالجتها بمركز الهباس، الذي شخَّص الحالات، ثم واصلوا المسير إلى حفر الباطن، لكن الألم اشتد على العائلة المكونة من ابن وثلاث فتيات وطفلة وبصحبتهم عاملة منزلية.
وأكد المصدر أنهم اضطروا للتوجه إلى مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، وتم إدخال الجميع غرفة العمليات المركزة، وبعد مرور أكثر من ساعتين استقرت الحالات جميعًا ما عدا الطفلة.
من جانبها، أصدرت صحة حفر الباطن بيانًا تلقت “عاجل” نسخة منه، الاثنين (27 فبراير 2017) قالت فيه إن مستشفى الملك خالد العام، بحفر الباطن، استقبل 5 حالات تسمم كانت الحالة الأولى “code blue” لطفلة 11 سنة، توقف قلبها عن النبض، وتم عمل اللازم لإنعاش القلب لكن لم تستجب للمحاولات فتم إعلان حالة الوفاة.
وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى الطفلة، وصلت 4 حالات أخرى مصابة بالتسمم، وهم: ذكر 15 سنة وأنثى 20 سنة وأنثى 20 سنة ومقيمة 40 سنة)، مشيرةً إلى أنه تم التعامل معها بسرعة.
وذكرت صحة حفر الباطن أنه بعد استقرار حالة المصابين تم وضعهم تحت الملاحظة الطبية لمتابعتهم، لافتةً إلى أنه جرى إرسال عينات إلى مركز السموم بالدمام لاستكمال بقية الإجراءات.
وتواصلت مع الهلال الأحمر؛ للوقوف على تفاصيل الحادث، وكان رده مختلفًا؛ إذ جاء كالتالي: “عليكم السلام.. ياهلا أخوي.. ماعندنا تشخيص للحالات على أنها فعلاً تسمم.. ويفضل التواصل مع متحدث الشرطة لأنها جنائية”.
وتابع المصدر: “عمومًا حنا استقبلنا طفلة عمرها 10 سنوات وصلت مريضة لمركز إسعاف الهباس، الساعة 5:37م، وكانت تعاني من تشنجات؛ حيث تم أخذ مؤشراتها الحيوية ونقلها إلى مركز صحي الهباس، كما استقبلنا مريضة أخرى عمرها 20 سنة تقريبًا حضرت إلى مركز إسعاف الهباس، الساعة 5:37م، وكانت تعاني من دوران وصداع، فتم أخذ مؤشراتها الحيوية ونقلها الى مركز صحي الهباس”.
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