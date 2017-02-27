نشر رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق، عبر حسابه في “تويتر” اليوم “الإثنين”، صورة “سيلفي” تجمعه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهما يستقلان السيارة.
وقال عبدالرزاق تعليقاً على الصورة إن بلاده والمملكة تجمعهما صداقة حميمة جداً.
ووصل خادم الحرمين الشريفين أمس “الأحد” إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور في مستهل جولة آسيوية، حيث شهد اليوم توقيع أربع مذكرات تفاهم بين البلدين في المجالات التجارية والإعلامية والموارد البشرية والتعليم.
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