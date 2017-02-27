نفت وزارة الخارجية صحة الحديث عن إلغاء قرار حظر السفر إلى مملكة تايلند، مبينة أنه يسمح لثلاث حالات فقط بالسفر إلى هناك.
وقال رئيس الإدارة الإعلامية بالوزارة السفير أسامة نقلي وفقاً لصحيفة “الشرق”، إن تايلند واحدة من الدول الست التي يمنع المواطنون من السفر إليها إلا بموافقة الجهات الرسمية أو المشمولة بالاستثناء.
وأوضح أنه يسمح فقط بسفر المواطنين المتزوجين زوجات من أصول تايلندية، والحالات المرضية المستعصية التي تشتهر المستشفيات والمراكز الطبية التايلندية بعلاجها مثل زراعة الخلايا الجذعية، إلى جانب المسافرين الذين يدخلون بسبب عملية “الترانزيت” على ألاّ تزيد مدة إقامتهم عن 72 ساعة فقط.
من جهته، قال المتحدث باسم مديرية الجوازات المقدم طلال الشلهوب إن تايلند لا تزال على قائمة الدول التي يمنع السفر إليها، مؤكداً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن هناك عدة طرق لكشف الأشخاص الذين غادروا إلى الدول الممنوع السفر إليها ولم تختم جوازات سفرهم، حيث تتم معاقبتهم بموجب نظام وثائق السفر بالغرامة المالية أو المنع من السفر، أو بالعقوبتين معاً.
وكان ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صوراً تشير إلى السماح بالسفر إلى تايلند.
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