بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في عمليات حصر للمباني الآيلة للسقوط بمناطق المملكة كافة، وذلك بهدف وضع استراتيجية عامة لمعالجة أوضاع المتضررين.
وأوضحت مصادر مطلعة وفقا لـ”الحياة”، أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد دراسة فنية تفصيلية عن أوضاع المباني لتقييمها، كما طلبت من الأمانات تسهيل مهمات الفريق الاستشاري، وتقديم البيانات والدراسات السابقة الموجودة بالأمانات حول المباني الآيلة للسقوط.
وأشارت المصادر، إلى أن ورش عمل عقدت في الوزارة مع منسقي الأمانات، تطرقت للتعريف العام بالمشروع وأهدافه، وكذلك الحصول على مرئيات منسوبي الأمانات فيما يتعلق بإشكالات المباني ومناقشة المعوقات التي تواجه الأمانات والبلديات في هذا الخصوص والحلول المقترحة.
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