شهدت العاصمة الماليزية “كوالالمبور” اليوم “الإثنين”، توقيع أربع مذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية، ومملكة اتحاد ماليزيا، وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق.
وتشمل المذكرات الأربع، التعاون في المجالات التجارية والموارد البشرية والتعليم، فضلا عن التعاون في المجال الإعلامي.
وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بالتعاون في المجال التجاري والاستثماري، وتم توقيعها بين وزير الدولة الدكتور إبراهيم العساف، ومن الجانب الماليزي وزير التجارة والصناعة داتو سري مصطفى محمد.
وتشمل مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال العمل والموارد البشرية، ووقعها وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، ونظيره “داتو سري ريتشارد ريوت”.
أما مذكرة التفاهم الثالثة فتتعلق بالتعاون في المجال العلمي والتعليم، فوقعها أيضا وزير العمل علي الغفيص، مع وزير التعليم العالي بماليزيا داتو سري ادريس بن جوسوه.وفق “أخبار 24”.
فيما تعنى مذكرة التفاهم الرابعة، بالتعاون بين وكالة الأنباء السعودية، ووكالة الأنباء الماليزية، ووقعها رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، ومن الجانب الماليزي مدير عام وكالة الأنباء الماليزية داتو ذو الكفل صالح.
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