كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني عبدالله الخريف، عن عزم الهيئة طرح جزء من أسهم الشركة التي ستدير مطار الملك فهد الدولي بالدمام، للاكتتاب العام مستقبلاً.
وأكد الخريف أن خصخصة مطار الملك فهد ليست التجربة الأولى، وذلك بعد خصخصة مطار الملك خالد الدولي في الرياض في يوليو 2016، مشيراً إلى أن الشركة تتبع حالياً هيئة الطيران المدني على أن تطرح جزءاً من أسهمها للاكتتاب لاحقاً، وسيكون الوضع نفسه مع مطار الملك فهد.
وأوضح الخريف، وفقا لصحيفة “مكة” أن الهيئة العامة للطيران لها مهمتان، الأولى تشريعية؛ تختص بالإجراءات القانونية والتراخيص، والثانية تشغيلية؛ تتضمن إدارة المطارات، ومع التوسع في الخصخصة سينتهي دورها التشغيلي ويبقى التشريعي.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أعلن خلال اجتماعه العشرين برئاسة وزير النقل سليمان الحمدان، عن الموافقة على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى “شركة”، إضافة إلى إقرار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
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