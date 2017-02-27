ينظر قاضي منطقة شمال تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم “الإثنين”، في مذكرة فريق الدفاع عن المعتقل بالسجن الفيدرالي بمدينة ماريون خالد الدوسري، الذي حُكم عليه بالمؤبد، بتهمة حيازة أسلحة دمار شامل.
وتطالب مذكرة الدفاع – والمكونة من 800 صفحة- بإعادة محاكمة الدوسري، حيث نجح فريق الدفاع الجديد- المكلف من قِبل وزارة الخارجية- بإقناع القضاء الأمريكي بقبول المذكرة وضمّها إلى ملف القضية رغم انتهاء فترة الاستئناف على الحكم، حيث تم تحديد اليوم الـ27 فبراير لنظرها والفصل فيها.
واعتقل الدوسري عام 2011، واتُهم بمحاولة تفجير منزل الرئيس الأسبق جورج بوش، وتفجير ملاهٍ ومحطات للطاقة النووية وسدود كهرومائية أمريكية، وتقلصت إلى تهمة واحدة وهي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه في عام 2013 حكم بالسجن المؤبد.وفق “أخبار 24”.
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