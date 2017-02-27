قالت مصادر بوزارة الصحة، إن مجلس الضمان الصحي اعتمد نحو 100 مستشفى تابعة للوزارة ضمن نظام التأمين الطبي، مشيرة إلى أن العمل جار لضم بقية المستشفيات على مراحل.
وأشارت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية”، إلى أن الاعتماد يُمكن الوزارة نظامياً من تحصيل تكاليف العلاج من المؤمن عليهم مواطنين ووافدين من الشركات المؤمنة عليهم.
وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقيات مع 17 شركة تأمين، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
من جانبه، أشاد عبد العزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين بتلك الخطوة، مؤكداً أنها ستنعكس إيجابياً على المؤمن عليهم.
وأكد أن الأثر المالي سينعكس بشكل إيجابي على شركات التأمين، مشيراً إلى أن أقساط التأمين التي تدفعها الشركات قد تنخفض، لارتباطها إلى حد كبير بتكلفة العلاج.
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