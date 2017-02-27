كشفت مصادر مقربة من الاتحاد السعودي لكرة القدم ان لجنة الاحتراف منحت إدارتي النصر والهلال ولاعب الوسط في النصر عوض خميس ووكيل اعماله غرم العمري مهلة حتى ظهر يوم الجمعة المقبل، لتزويد الاتحاد بالأدلة والمستندات كافة في قضية توقيع اللاعب.
وينتظر ان يقدم النصر أوراق القضية صباح الخميس للجنة الاحتراف السعودية، بعد ان تم تشكيل لجنة برئاسة امين عام النادي سلمان القريني ومحامي النادي التونسي خالد بوغرارة ورئيس لجنة الاحتراف في النادي جعفر السبيعي.
في الوقت الذي اكد فيه النصر بحسب مصادر «اليوم» عدم صحة الاخبار التي أشارت الى تدخل بعض الشخصيات الرياضية وغير الرياضية لإنهاء ازمة عقد عوض خميس، مؤكداً ان إدارة النصر تسير وفق بنود ولوائح منظمة، وان المستندات التي ستقدم للاتحاد السعودي لكرة القدم ستكون وافية، وستدين الهلال في توقيعه لعقد مع اللاعب داخل الفترة الحرة يفوق السقف الأعلى المسموح به من لجنة الاحتراف.
وكان مصدر نصراوي مسؤول أكد صحة الإجراءات التي اتخذتها إدارة النصر بشأن عودة لاعب الوسط عوض خميس، مؤكدا ان إدارة النصر أقدمت على خطوة التوقيع مع اللاعب الذي وقع على عقده مع فريق الهلال، الخميس ما قبل الماضي، بعد استشارة العديد من القانونيين الكبار في الاتحاد الدولي «الفيفا».
بينما أبدى عوض خميس في وقت سابق سعادته بالبقاء مع فريقه النصر، مطالبا الجماهير النصراوية بفتح صفحة جديدة مع «الصملة»، مؤكدا أنه اختار الاستمرار مع النصر، رافضا الحديث عن عقد الهلال.
وكان الفريق الكروي الأول قد عاود أمس الأحد تدريباته بعد ان تمتع اللاعبون بالراحة يومي الجمعة والسبت بعد فراغهم من مواجهة النهضة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وفرض الجهاز الفني على لاعبي الوسط احمد الفريدي وشايع شراحيلي برنامجا لياقيا لمدة ثلاثة أيام بعد عودتهما من الاصابة التي منعتهما من المشاركة أمام النهضة، على ان يكونا جاهزين لمواجهة الفيصلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ 20 من دوري جميل على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
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